Dikkat Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 714 yaş arası çocukların dikkat dağınıklığını önleyen ve odaklanma sorunlarına çözüm bulan ‘Dikkat Atölyesi’nde yeni dönem başvuruları başlıyor.

7 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan başvurular 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Konuyla ilgili Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dikkat Atölyesi, dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi, öğrencilerimizin günümüzde karşılaştıkları dikkat sorunlarına çözümler üretme bilinciyle hazırlanmıştır. Atölyede, çocukların dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, algılarının gelişmesi, konsantrasyonun artması, zeka gelişimi, yetenek ve becerilerinin tamamlanması, özgüven ve sorumluluk bilincinin oluşturulması gibi birçok gelişim faktörünü içermektedir. Çocuğunda dikkat sorunu olduğunu düşünen tüm velilerimiz çocuklarını ‘Dikkat Atölyesi’ne kayıt ettirebilir. Kayıt tarihlerimiz 713 Ekim tarihleri arasındadır. Derslerimiz ise 14 Ekim Pazartesi günü başlayacaktır. Kayıtlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurumsal İnternet sayfası üzerinden ya da Sosyal Gelişim Merkezlerinden yapılabilecek” denildi.

SAKARYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:28

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