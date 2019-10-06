Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 19’uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor.
8 Ekim Salı günü 18.00’da AKM’de gerçekleştirilecek açılış programı ile başlayacak 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 9 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’da Sapanca’da yapılacak şiir sunumları ve dinletinin ardından son bulacak. Yurtiçi ve yurtdışından şairlerin şiir sunumlarıyla unutulmaz deneyim katılımcılarla buluşturacak etkinlik, şairlerin katılımıyla lise söyleşileri, söyleşi ve dinletilerle zenginleşecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamlarına tüm sanatseverler davet edildi.
SAKARYA
06 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:28
- GÜNEŞ 06:52
- ÖĞLE 12:52
- İKİNDİ 16:05
- AKŞAM 18:41
- YATSI 20:00