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Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya’yı gezdi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri ve ailelerine yönelik Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na gezi düzenlendi. Gerçekleşen gezide engelsiz yürekler ve aileleri birlikte doğal yaşamın tadını çıkardılar.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerine ve ailelerine yönelik Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris’in de katıldığı etkinlikte engelli öğrenciler ve aileleri hayvanları yerinde görerek mutlu anılar biriktirdiler.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Engelli öğrencilerimiz ve ailelerinin birlikte daha güzel daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından Ormanya Doğal Yaşam Park’ı gezisi düzenlendi. Gerçekleşen gezide Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerimiz ve aileleri birlikte güzel havanın tadını çıkartırken, hayvanları yakından görme fırsatı elde etti. Engelli öğrencilerimize ve ailelerine yönelik sosyal aktivite çalışmalarımız artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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