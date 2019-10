Rektör Savaşan, SAÜSİ Tanışma Toplantısına katıldı

Sakarya Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Öğrenci Topluluğu (SAÜSİ) tarafından “Biz Kimiz” isimli tanışma toplantısı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun, Sakarya Genç MÜSİAD Başkanı Enes Boz ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, toplantının açılış konuşmasında Sakarya Üniversitesinde 180’den fazla öğrenci topluluğu bulunduğunu ve bu toplulukların yaptığı etkinliklerin üniversitenin genel kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin akademik faaliyetlerinin dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almasının önemine değinen Rektör Savaşan, “En kötü üniversite öğrencisi, sadece ders çalışan üniversite öğrencisidir. Öğrencilerimiz bu tür faaliyetlerde bulunduğu zaman adeta ikinci bir üniversite okumuş gibi donanım kazanmış olacaklardır. Sakarya Üniversitesinde özellikle öğrencilerimizin daha okurken sektöre entegrasyonunu sağlamak ve teknik donanımlarını artırmak amacıyla oluşturulmuş birçok program var. Sektör dersleri uygulamasını geçen dönem başlattık. Öğrencilerimizin üniversitemizin laboratuvarlarını ilk yıllarından itibaren kullanmalarını ve ArGe kültürünü vermek istiyoruz. Böylece Türkiye’ye de önemli katkılarda bulunabilirler” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut da konuşmasında üniversitelerin temel amaçlarından birisinin de sektöre donanımlı elemanlar yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin bu tür topluluklara ilgi göstermesinin Türkiye’nin sanayisine destek olma ve yeni bir vizyon kazandırma konusunda önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, “Özellikle bu topluluk hakkında faaliyet gösteren öğrencilerimizden beklediğimiz, bizlerin de destekleriyle üniversitesanayi işbirlikleri kapsamında lisanstan itibaren bu kültürü oluşturabilmeleridir. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun konuşmasında her alanda başarılı olmak için çalışmaya ve üretmeye devam etmek gerektiğini, üniversite topluluklarının da bu konuda geleceğe umutla bakılmasını sağlayacağını ifade etti. Coşkun, “Sizler ülkemizin değer kaynağısınız. Geleceğe yarınsınız, ülkemizin ve şehrimizin sizlere ihtiyacı var ve her daim ihtiyacı olacak” dedi.

Sakarya Genç MÜSİAD Başkanı Enes Boz da konuşmasında dernek hakkında öğrencileri bilgilendirerek, dernek olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

