SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı. Otobüs bekledikleri durakta eşi ve 2 çocuğunu bırakıp, su almak için markete giren Faruk Solmaz, dönünce korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini ve 1 çocuğunu kaybeden, diğer çocuğu da ağır yaralanan Faruk Solmaz, olduğu yere yığılıp, feryat etti.

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Faruk Solmaz, hafta sonu ailesiyle birlikte, eşinin anne babasını görmek için Pamukova'ya geldi. Aile dün öğleden sonra da Bursa'ya dönmek için otobüs durağına geldi. Faruk Solmaz, eşi ve 2 çocuğunu durakta bırakıp, su almak için yakındaki markete girdi. Ancak bu sırada Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, kontrolden çıkıp durağa daldı. TIR, üst geçidin ayağına çarparak, durdu. Üst geçidin merdivenleri, TIR'ın üzerine çöktü.

Faruk Solmaz'ın oğlu Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Solmaz'ın eşi Hanım Solmaz (38) ve kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sağlık durumu ağır olan Miray Solmaz ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağıtları yürekleri yaktı.



SAKARYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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