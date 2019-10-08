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Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı D-100 Karayolunda yolcu otobüsü ...

İHA

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı D-100 Karayolunda yolcu otobüsü devrildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D100 karayolunda yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs boş idi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Serdivan ilçesi D100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkii Kocaeli Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Arifiye arasında öğrenci taşıyan ve öğrencileri kampüse bıraktıktan sonra boş bir şekilde geri dönen 54 J 0116 plakalı özel halk otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yan yattı. Kaza yapan otobüste maddi hasar meydana geldi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler gerekli kontrolleri yaparak konuyla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA

08 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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