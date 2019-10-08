Sapanca Belediyesi E-Devlet Sistemi üzerinden hizmet vermeye başladı

Sapanca Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan edevlet uygulamasında yerini aldı.

Uygulama ile vatandaşlar edevlet sayfasına girdiklerinde Sapanca Belediyesi, hakkında bilgilere ulaşıp borç ödeme, beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulama gibi elektronik hizmetlerden faydalanabilecek. Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunan edevlet uygulaması kapsamında Sapanca Belediyesi ile ilgili hizmetlere artık edevlet üzerinden de ulaşılabilecek. Bu sistem sayesinde edevlet üzerinden sunulmaya başlanan uygulamalara sürekli olarak yeni verilerin eklenmesi sağlanacak. www.turkiye.gov.tr adresinde Belediye Hizmetleri kategorisinde Sapanca Belediyesi’ni seçerek belediye hakkında bilgilere ulaşılabilecek, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden yararlanabilecekler.

https://www.turkiye.gov.tr/sapancabelediyesi Genel Hizmetler Şifre gerektirmeyen işlemler: Borç ödeme, arsa rayiç değeri sorgulama, askıdaki imar planı sorgulama, ihale sorgulama, imar durum bilgisi sorgulama, meclis kararı sorgulama. Kişiye Özgü Hizmetler Şifre gerektiren işlemler: beyan bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama.

Sapanca sınırları içinde mülkiyeti bulunup yukarıda yer alan edevlet uygulaması hizmetlerinde sorgulama yapan vatandaşlar, herhangi bir hata ya da eksiklik ile karşılaştıklarında 0 850 224 54 54 dâhili 20 40 48 numaralardan ve emlak@sapanca.bel.tr’den Sapanca Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü ile iletişime geçebilecekleri bilgisi verildi.

SAKARYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:30

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