Çevreci yarışmalarda yeni dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil toplama yarışmalarında yeni dönem başlıyor.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması, öğrencilerde temiz çevre farkındalığı oluşturmak adına gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren okullara birbirinden güzel ödüller hediye ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmalarına 20192020 eğitim öğretim yılında da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği, Kolza A.Ş. desteği ile bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama yarışması için atık yağların lisanslı firmaya son teslim tarihi 22 Mayıs Cuma. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Atık Pil Toplama yarışmasında ise okullarımız, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinden oluşan değerlendirme kuruluna topladıkları atık pilleri 22 Mayıs Cuma günü 09.00 16.00 saatleri arasında getirebilecekler. Değerlendirme Kurulu Güllük Mahallesi Sağlık Caddesi Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Adapazarı adresinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında toplanacaktır. Yarışmada dereceye giren okullarımıza ödülleri 3 Haziran Çarşamba günü AKM’de 10.00’da başlayacak törenle verilecek, tören günü öğrencilerimizin çeşitli aktiviteleri de olacaktı" denildi.

SAKARYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:30

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