Sapanca MYO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu 20192020 eğitim öğretim yılının ilk Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay ve akademik personel katıldı. Akademik Kurul toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin bütün ilçelere, meslek kollarına ve sanayiye uzanan eli olarak gördüğü meslek yüksekokullarının önemine vurgu yaptı.

Sapanca MYO’nun konumuna ve yüksek öğrenci oranına dikkat çeken Rektör Sarıbıyık, “Yeni bir motivasyon, yeni ders programları ve müfredatla bünyemizde bulunan bölüm ve programlarda ekonomi ve sanayimiz için kalifiye ara elaman yetiştirme çabasındayız. Bu anlamda gayretlerinden dolayı akademik kadroya teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan da üniversitenin teknik ve akademik alt yapısı hakkında bilgiler verirken, Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay ise halen 2000 öğrencinin aktif olarak eğitim gördüğü Sapanca MYO’nun imkanları ve yeni eğitimöğretim dönemindeki hedeflerinden bahsetti.

SAKARYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:30

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