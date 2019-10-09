Sakarya’da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu Virajı alamayan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 hafif yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler Karasu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FDZ 18 plakalı buğday yüklü kamyon sabah saatlerinde etkili olan sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı hafif yara alarak atlatan kamyon sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kamyondan yola savrulan buğdaylar kara yolları ve belediye ekiplerince temizlendi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.