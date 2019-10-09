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Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldü

DHA

- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde bahçesine giden Halil İbrahim Baş (60), ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde bahçesine giden Halil İbrahim Baş (60), ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Arifiye ilçesi Karaçomaklar Mahallesi'nde oturan Halil İbrahim Baş, 2 Ekim günü ceviz bahçesine gitti. Halil İbrahim Baş´ın eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Bahçeye giden yakınları, Halil İbrahim Baş´ın göğsünden vurulmuş cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 
Jandarma, yapılan incelemede Halil İbrahim Baş´a ait tüfeğin yanında olmadığını belirledi. Tarlada arama yapan ekipler, mahalleye gelen tüm yollardaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında plakasız iki aracın Baş'ın vurulduğu bahçenin yakınından hızla uzaklaştığı tespit edildi. Jandarma, araştırmayı bu yönde derinleştirdi.
KAMERALARDAN ARACIN HASTANEYE GİTTİĞİ BELİRLENDİ
Jandarma, kamera kayıtlarından araçlardan birinin Söğütlü ilçesine, diğerinin ise Kocaeli yönüne gittiğini saptadı. Yol üzerindeki kamera kayıtlarından Kocaeli yönüne giden aracın, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gittiği belirlendi. Yapılan araştırmada, araçla, Ö.D.´nin oğlu C.D.´yi hastaneye getirip tedavi ettirdiği tespit edildi. 
Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Ö.D., eşi S.D. ve bacağından vurulan oğulları C.D.´nin görüntüleri ile Arifiye´den hızla kaçan araçtaki kişilerin görüntülerini karşılaştırdı. Her iki görüntünün uyuşması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.
TÜFEĞİ ELİNDEN ALIP, ÖLDÜRMÜŞLER
Şüpheliler ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Yapılan çapraz sorguda verdikleri ifadeleri birbirine uyuşmayan şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf etti. Halil İbrahim Baş´a ait bahçenin yanındaki bahçeden ceviz çaldıkları, bu sırada Baş´ın kendilerini görüp tüfekle atış açıp C.D.´yi yaraladığı, kendilerinin de tüfeği elinden alıp Baş´ı öldürdükleri belirlendi. Söğütlü ilçesinde bir gölete attıkları tüfek ise dalgıçlar tarafından bulundu. Üç şüphelinin ifadeleri doğrultusunda diğer araçtaki M.D., S.T., A.T., S.D. de gözaltına alındı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.D., M.D., S.T., A.T., S.D. ve C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralanan C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

SAKARYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
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