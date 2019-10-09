Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek’in ev sahipliğinde yapılacak olan Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarıyla ilgili danışma kurulunu ağırladı.

2427 Ekim tarihleri arasında Hendek Çok Amaçlı Fuar Alanında düzenlenecek olan Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı Danışma Kurulu toplantılarına devam ediyor. Fuara hazırlık kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce makamında; Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan’ı ağırladı. Geçen ilki yapılan fuarda bu yıl yapılacak olan çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ele alındı.

STB Başkanı Adem Sarı, “Sakarya adına tarım ve hayvancılığın ön plana çıkması için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. SESOB Başkanı Hasan Alişan’da fuarın şehir adına büyük kazanç olacağına dikkat çekerek, “Camiam adına Hendek’te düzenlenecek olan fuarda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan fuar nedeniyle çalışmaların hızla devam ettiğine vurgu yaptı. Babaoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, Hendek’in ev sahipliğinde yapılacak olan bu fuarda Sakarya’nın potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hendek hazır. Kusursuz bir ev sahipliği adına hep birlikte koordineli bir şekilde planlı çalışarak Sakarya’ya yakışan bir fuar yapacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de, Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, STB Başkanı Sarı ve SESOB Başkanı Alişan’a teşekkür ederek, “Güzel Sakaryamız için gösterdiğiniz gayretli çalışmaları destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

SAKARYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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