19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları ile başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları ile Sakarya’da kültür sanat sezonu başladı. AKM’de gerçekleştirilen açılış programına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SÜBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernndez Mrquez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin, Ziya Cevherli, Doç. Dr. Furkan Beşel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, bürokratlar, şairler ve çok sayıda kültür sanat dostu katıldı. Program; protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen şiir sunumları, söyleşi ve dinletiyle son buldu.

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şiir için birçok tanım yapılıyor, birçok şey söyleniyor ve birçok şey yazılıyor. O kadar şey söylenmiş ve yazılmış olmasına rağmen şiir, tanımsızlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu açıdan şiir için yapılan bütün tanımlar doğrudur ancak bütün tanımlar eksiktir. Ben kısaca ‘Şiir insandır’ diyeceğim. Yakın tarihimizdeki en ciddi sıkıntılardan biri de teessürle söylüyorum ki dildir. Geçmiş ile olan bağımızdan koparılmak için ‘dil’ hedef olarak seçilmiştir. Sadeleşme adı altında dilimize sokulmaya çalışılan yeni kelimeler, yabancı kelimeler tasallut gibi üzerimize çöktü. Bugün, Fuzuli, Baki, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi pek çok şairimizi maalesef tam anlamıyla idrak etmekten uzağız” dedi.

Sözlerine devam eden Yüce, “Sakarya’mız edebiyat konusunda birçok önemli isim yetiştirmiştir. Sait Faik Abasıyanık, Mehmet Niyazi Özdemir, Faik Baysal, Necati Mert gibi edebiyat dünyasında herkesçe bilinen, tanınan ve sevilen Sakarya’mızın değerlerini de burada anmak istiyorum. Bizlerin görevi bizden sonra gelenler için bu isimleri yaşatmamızdır. Edebiyat ile uğraşan gençlerimize bu konuda öncü olmalıyız ve desteklemeliyiz. Bu tarz programlarla kültürümüze, geleneklerimize, dilimize sahip çıkarak inkişafına destek olmalıyız. Geleneksel Sapanca Şiir Akşamları 2 gün boyunca hemşerilerimize çeşitli etkinlikler ile güzel anlar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “Konuşmanın sanata dönüşmüş hali de edebiyatçılarımızın, şairlerimizin elinde yeni bir meziyet kazanıyor, bazen çok kıymetli bir şiir oluyor, bazen çok kıymetli bir nesil oluyor. İnsanı insan yapan özelliklerden birinin sanatla buluşması ona daha farklı bir kıymet veriyor. Onun için bizler bu coğrafyada acımızı, hüznümüzü, neşemizi, her şeyimizi bir şiirle anlatmak ihtiyacına düşmüşüz ve bunu da başarıyla vurgulamışız. Bu coğrafyanın zenginliklerinden bir tanesi edebiyatımızdır, şiirimizdir. Her güzel müzik eseri önce güzel bir şiirdi, daha sonra güzel bir şarkı olarak, güzel bir türkü olarak bizim gönlümüzde özel bir yer tuttu. Tüm bu duygular bizleri şairlerimizi sevmeye, onlara kıymet vermeye iten duygulardır” şeklinde konuştu.

