Başkan Yüce: “Spor kardeşliğin ve barışın simgesidir”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri yılın enleri ödül törenine katıldı.

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, sporcular, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda 33 farklı branşta yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edilirken; Cemal Kamacı, Süheyl Eren ve Nejat Ersin’e Altın Yıllar Ödülünün sahibi oldu.

Sporcuları tebrik eden ve başarılarının devamını dileyerek programda kısa bir konuşma yapan Başkan Ekrem Yüce, “Spor milletlerin ortak dilidir. Kardeşliğin, barışın, evrenselliğin simgesidir. Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır. Sadece bedenen değil, manevi olarak da gelişimimize etki eder. Bu yüzden spora ve sporcuya, gerek şahsımın ve gerekse Büyükşehir Belediyemizin kapıları her zaman açıktır. Sporcularımızı desteklemeye, spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun her branşını desteklemeye, altyapılarımızı kuvvetlendirmeyi sürdüreceğiz. Amatör Spor Haftası dolayısıyla ödül alan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarınızı ömür boyu devam ettirirsiniz” dedi.

SAKARYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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