Erenler Meclisi olağanüstü toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erenler Meclisi olağanüstü toplandı

İHA

Erenler Belediyesi Ekim ayı Meclisi tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandı.

Erenler Meclisi olağanüstü toplandı

Erenler Belediyesi Ekim ayı Meclisi tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandı.
Erenler Belediyesi Ekim ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Başkan Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda toplandı. Tek madde ile olağanüstü toplanan mecliste 2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2020 Bütçe Taslağının şimdiden Erenler’imize ve ilçemizin güzel insanlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim güzel hizmetler gerçekleştirmeyi nasip eylesin” dedi.

SAKARYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SUBÜ-ASAŞ arasında akademik işbirliği yaptı
YEREL HABERLER SUBÜ-ASAŞ arasında akademik işbirliği yaptı
4. InTraders Uluslararası Ticaret kongresi tamamlandı
YEREL HABERLER 4. InTraders Uluslararası Ticaret kongresi tamamlandı
Cumhuriyet Kupası kayıtları başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası kayıtları başladı
Başkan Yüce: “Doğanın ve kültürel zenginliğin adresi Sakarya’dır”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Doğanın ve kültürel zenginliğin adresi ...
Başkan Yüce: “Spor kardeşliğin ve barışın simgesidir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Spor kardeşliğin ve barışın simgesidir”
SAÜ’de stresle başa çıkma yolları anlatıldı
YEREL HABERLER SAÜ’de stresle başa çıkma yolları anlatıldı
Büyükşehir’in İlk Yardım Kursları sona erdi Kurslara toplam 300 kursiyer katıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in İlk Yardım Kursları sona erdi Kurslara ...
19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı
Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı başlıyor
YEREL HABERLER Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ...
Adapazarı Belediyesinden ‘Her İnsan Bir Fidan’ devam ediyor
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesinden ‘Her İnsan Bir Fidan’ devam ...
Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından ...
Atatürk büstünü elleriyle yıkadı
YEREL HABERLER Atatürk büstünü elleriyle yıkadı
Ceviz çalmaya geldiler tarla sahibini öldürdüler Arifiye’deki cinayette 6 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ceviz çalmaya geldiler tarla sahibini ...
Sakarya’da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu Virajı alamayan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 hafif yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da sis ve kaygan zemin kazaya sebep ...
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Hafızamızı taze tutmalıyız”
YEREL HABERLER İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Sakarya’da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya’da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama
Sapanca MYO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sapanca MYO Akademik Kurul Toplantısı ...
2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti
SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi
Hendek’ten istihdama tam destek
YEREL HABERLER Hendek’ten istihdama tam destek
SUBÜ’lü Eltemur’dan bronz madalya başarısı
YEREL HABERLER SUBÜ’lü Eltemur’dan bronz madalya başarısı
Çevreci yarışmalarda yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Çevreci yarışmalarda yeni dönem başlıyor
Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali’de
YEREL HABERLER Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali’de
Başkan Babaoğlu, 70 taraftara formalarını hediye edecek
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, 70 taraftara formalarını hediye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X