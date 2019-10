Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “4. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi” sona erdi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde BAP Koordinatörlüğünden Kürşat Çapraz tarafından düzenlenen kongre, davetli konuşmacılar, Hindistan K.C. Group Of Institutions’tan Prof.Dr. Rashmi Gujrati ve Estetik Cerrah Hüseyin Kandulu’nun konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından yapılan özel oturumda ABD University of MaineFarmington’dan Prof. Dr. Shahrokh Dalpour’un “Innovation, Entrepreneurship, and Intrapreneurship in Formulating and Executing Business Strategy” konulu, İstanbul Arel Üniversitesinden Esra N. Kılcı’nın “Does Brexit Have Impact on Stock Markets and Foreign Exchange Rates in Emerging Market Economies? Evidence from Turkey” konulu, İstanbul Gelişim Üniversitesinden Hina Zahoor’un “Emotional İntelligence is The Beta Blocker for Job Stress, A Study of Turkish and Pakistani Academician” konulu konuşmaları ile devam etti. Operatör Dr. Hüseyin Kandulu, konuşmasında hizmet sektörü ihracatının katma değerinin mamul mal ihracatından daha yüksek olduğunu ve dış ticaret açığının kapanmasında hizmet ihracatının ileriki dönemde önemli bir yer alacağını belirtti.

Kongre Sorumlusu Kürşat Çapraz ise dış ticaret açığının kapanmasında sağlık sektörü gibi katma değeri yüksek alanlara destek verilmesinin önemine değindi. 7 Ekim’de başlayan ve iki gün süren süren kongre, Sakarya gezisi ve üç günlük İstanbul gezi programı ile devam edecek.

SAKARYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.