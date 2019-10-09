SUBÜ-ASAŞ arasında akademik işbirliği yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan ASAŞ ile işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversitede gerçekleşen görüşmelerde SUBÜ’ye bağlı ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim, mesleki uygulamalareğitimler ve staj süreçleri ASAŞ ile birlikte gerçekleştirilecek. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilen protokol programına SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay ve üniversite yetkilileri, ASAŞ İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hakan Salim, ASAŞ Organizasyonel Gelişim Müdürü Sezen İpek ile birim uzmanları katıldı. SUBÜ ve ASAŞ, öğrencilere eğitim ve teknik uygulama desteğinin yanı sıra ArGe, inovasyon, tasarım ve sistem entegrasyonu gibi projelerde de birlikte çalışacak. Uzun soluklu bir çalışma olarak değerlendirilen bu iş birliğinin farklı konseptte çalışmalara da öncülük etmesi bekleniyor.



Sektörün ihtiyacına çözüm üretiyoruz

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Üniversite olarak belli sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını belirttiği konuşmasında, “Sektörün her kademesinde insana ihtiyaç var. Üniversitenin eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve topluma hizmet fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getiriyoruz. Eğitimlerini gerçekleştirdiğimiz bireyler sektörün de insan kaynaklarını oluşturacaktır. O nedenle bu tür işbirlikleriyle sektörün ihtiyaçlarına yönelik bireyleri birlikte yetiştirmiş oluyoruz. Ortak ArGe çalışmaları yapmalıyız. Topluma hizmet alanında da üniversite olarak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, bu alana yönelik eğitim çalışmalarına başlıyoruz. Ekosistemi doğru bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri çok faydalı buluyorum” dedi.



Sakarya’ya katkı sağlıyoruz

Yüzde 100 yerli sermaye ile çalışan bir kurum olduklarını belirten, ASAŞ İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hakan Salim, “2 binin üzerinde çalışan personelimiz var. 2023 yılında İSO 500’de ilk 20’ye girmeyi hedefliyoruz. Çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 70’i staja gelip bizle devam eden arkadaşlarımız. Bu nedenle üniversite ile işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu ülkenin gençleri idealist olmalı. Bizde onların içindeki ışığı yakmak için proje yarışmaları düzenliyoruz. Şirketimiz bulunduğu Sakarya şehrine gerek sosyal sorumluluk gerekse teknik konularda sürekli destek ve çözümler sunmaktadır” dedi. Hakan Salim, ISO 500’de 62. sırada yer alan, sektöründe ilk bakanlık onaylı ArGe merkezini hayata geçirdiklerini de belirttiği konuşmasında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’yle işbirliklerini geliştirilerek devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Rektör Mehmet Sarıbıyık ve İK Grup Müdürü Hakan Salim işbirliğini öngören protokolü imzaladılar.

SAKARYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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