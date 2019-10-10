Sertifikalı çocuk gelişim kurslarında yeni dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 06 Yaş Çocuk Gelişimi Kurslarında yeni dönem başlıyor.

14 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni dönem kayıtları 18 Ekim Cuma günü sona erecek. 936 saatlik kursların ardından katılımcılara sertifika takdim edilecek. Vatandaşlar 44 44 054 (3714) numaralı telefon üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

Konuyla ilgili Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “936 saatlik Çocuk Gelişimi Kurslarımız temel olarak; çocukların bedensel gelişimlerini takip edebilen, dil gelişimi konusunda uygulamalar geliştirerek gelişimi destekleyebilen, çevresel ve sosyal, duygusal, ahlaki gelişim alanlarında eğitim alacaklar. Anne ve çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları, aile planlaması konusunda çocuğa ve aileye bilgi verebilen, görev aldığı eğitim kurumunda oyun etkinlikleri, oyun albümü, müzik etkinlikleri düzenleyebilen kişiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Alınan eğitim sonucunda mezuniyet durumunuza göre alacağınız sertifika ile Anaokullarında, Sevgi Evlerinde tam zamanlı olarak sosyal hizmetler ve kreşlerde, erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler” denildi.

SAKARYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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