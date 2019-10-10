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SADEM hizmete açıldı

İHA

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Sakarya Dil Eğitim Merkezi (SADEM) gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

SADEM hizmete açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Sakarya Dil Eğitim Merkezi (SADEM) gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.
Arifiye ilçesinde bulunan SADEM’in açılış törenine SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık başta olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, vali yardımcıları ve davetliler katıldı. 10 sınıftan oluşan SADEM’de 370 öğrenci öğre nim görebilecek.

Var gücümüzle çalışıyoruz
Program açılışında konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Malumunuz yeni kurulan bir üniversiteyiz. 2018 yılında Sakarya Üniversitesinden bölünerek kurulan bir üniversiteyi tecrübeli ekibimizle birlikte her geçen gün bir adım daha ileriye götürmek için olanca güzümüzle çalışıyoruz. Birçok birimi hayata geçirdik, bir taraftan yapılanmamızı tamamlarken, bir taraftan da akademik dünyaya ve toplum hayatına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Geçen Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden Topluma Hizmet Ödülünü aldık ve bununla büyük onur duyduk. Birçok ulusal ve uluslararası öğrenci yarışmalarında Türkiye’de ilk 10 arasına girdik, dereceler, şampiyonluklar aldık, milli sporcularımızın almış olduğu ödüllerle yine onurlandık, yine şehir adına gururlandık. Açıkça söylemeliyim ki üniversite sanayi işbirliğini en etkin bir şekilde kullanan, uygulamayan üniversiteyiz. Öğrencilerimizi kendi alanlarında sektörle buluşturuyoruz, onların daha nitelikli bireyler olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

370 öğrenciye eğitim verecek kapasitedeyiz
Merkezde birçok öğrencinin eğitim göreceğini vurgulayan Rektör Sarıbıyık, “ Dil Eğitim Merkezimizdeki öğrencilerimiz Türkçe sınıflarındaki başarıları sonucunda üniversitemizin farklı birimlerinde eğitimöğretimlerine devam edecekler. Açılacak olan bu merkezde şu anda 10 sınıfımız hazır durumda. Yaklaşık 370 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Talep halinde ek binayı da hizmete açarak bu kapasiteyi artırmanın yollarını arıyoruz ve gerekirse farklı dillerde de bazı kursları açmayı planlıyoruz. Bu binanın düzenlenmesinde bizlere destek olan kurumları da unutmamak gerekiyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve Arifiye Belediye Başkanımız İsmail Karakullukçu’ya çok teşekkür ediyorum. 2 belediyemiz de büyük bir özveriyle bu merkezin açılması için taleplerimize hızlı bir şekilde yanıt verdiler. Bundan sonrada aynı şekilde desteklerini esirgemeyeceklerinden eminim. Her fırsatta söylüyorum biz birlikte güçlüyüz. Birlikte hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, burada eğitim görecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tercih edilebilen bir üniversite
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise “İnsanı diğer canlılardan ayrılan önemli bir özellik konuşması, dili lisanı. Bizleri biz yapan özelliklerden birisi, bize lütfedilmiş nimetlerden bir tanesi. Buradaki açılacak merkezimiz de yeni dillerin öğrenilmesine vesile olacağı için bizler için de önemli, üniversitemiz için önemli. Bizler Sakarya’mızdan bahsederken, Sakarya’nın zenginliklerinden, güzelliklerinden bahsederken mutlaka sözü üniversitelerimize de getiriyoruz, üniversitelerimizin sahip olduğu imkanları, bu İle katkılarını, ülkemize katkılarını da ifade etmeden geçmiyoruz. Üniversitelerimize ait özelliklerden bir tanesi de yabancı öğrenciler tarafından tercih ediliyor olması. Bu bir gayretle, emekle gelinmiş yerdir, tesadüfen oluşmuş değildir. İnanıyorum ki bundan önceki mevcut kadrolar da gelen bu öğrencilerimize, misafirlerimize en iyi imkanları sağladıkları için ülke içerisindeki diğer üniversitelere göre bir fark yapılmış ve tercih edilebilen bir üniversite olmuş. Bu tercihin devam etmesi ve artması için bu tür merkezlere ihtiyaç var. İnanıyorum ki burada bizim güzel dilimizi öğrenecekler gelen misafirlerimiz ve buradaki eğitimlerinde daha başarılı olarak ülkelerine dönecekler ve bu başarıyı da kendi ülkelerine de yansıtacaklar, ülkemizle ülkeleri arasında da bir fahri elçi gibi çalışacaklar, buraları da tanıtacaklar. Bu güzelliklere sebep olan üniversitelerimizi ve buraların hazırlanmasında emeği geçen bütün kuruluşları huzurlarınızda tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında protokol merkezi gezdi.

SAKARYA

10 Ekim 2019 Perşembe

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