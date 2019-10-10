Başkan Kılıç, Din Görevlileri ile buluştu

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında din görevlileri ile buluştu.

Kahvaltı programına Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Erenler İlçe Müftüsü Harun Bayraktutar, Erenler Din Görevlileri Derneği Başkanı Ahmet Cebeci ve ilçedeki camilerde görev yapan imam ve müezzinler katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programın ardından konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, din görevlilerinin yaptığı manevi hizmetin çok önemli bir görev olduğunu belirterek, “Din görevlileri toplumumuzun ahlaki ve manevi değerlerini topluma taşıyarak ulvi bir görev üstleniyorlar. Biz de belediye olarak bizlere rehberlik eden din görevlilerimizin destekçisiyiz. İnşallah birlikte hayırlı işlere imza atarak sorunlara hep birlikte çözümler üreteceğiz. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, ilim ve irfan yolunda din görevlilerimizin başarılı hizmetler yapmalarını diliyorum” dedi.

Programda Barış Pınarı Harekatı’na dikkat çeken Başkan Kılıç, “Biliyorsunuz ki Türkiye’nin Güney sınırında, terör koridorunu yok etmek, vatanımızın sınırlarını korumak adına Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Vatanımızın milletimizin huzuru ve birliği için yurt içinde ve dışında özellikle Barış Harekatı’nda terörle mücadele eden askeri birliklerimizin ve güvenlik güçlerimizin muzaffer olması için duacı olmalıyız. Birliğimize dirliğimize göz dikmiş hainlere karşı durarak milli birliğimize sahip çıkmalıyız. Allah, İslam beldelerini camisiz, minarelerimizi ezansız, aziz milletimizi korunaksız ve korunmasız bırakmasın” diye konuştu.

Camiler ve Din Görevlileri haftasının hayırlara vesile olmasını dileyen İlçe Kaymakamı Salih Karabulut ise, din görevlilerine düşen görevlerden bahsederek, “Din görevlilerimiz şu an ülke sınırlarımızı korumak adına Barış Pınarı Harekatı’nda canını ortaya koyan kahraman ordumuzun başarılı olması için dua okuyarak Cephe gerisinde manevi destek vermeli. Terör yandaşlarının yurtdışında yaptığı kara propagandaları dilimizin, gücümüzün yettiği kadarıyla halkımıza duyurarak hain propagandalarını boşa çıkartmalıyız. Bu birlik ve beraberlik ile her alanda muzaffer olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Erenler İlçe Müftüsü Harun Bayraktutar’da, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla gerçekleştirilen buluşma programının hayırlara vesile olmasını dileyerek programı düzenleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a teşekkür etti. Kahvaltı programı din görevlilerinin talep ve görüşlerinin değerlendirilmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

SAKARYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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