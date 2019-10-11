19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi

19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Atakan Akdaş dinletisi ve şairlerin şiir sunumları ile sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları kapanış programı gerçekleştirildi. Sapanca Sahili İnsan Hakları Parkı’nda düzenlenen programda Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, şairler ve çok sayıda sanatsever yer aldı. Atakan Akdaş’ın dinletisi ile başlayan program şairlerin şiir sunumlarıyla son buldu.

Programın açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “2001 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve bu yıl 19’uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 13’ü ülkemizden, 3’ü farklı ülkelerde 16 şairi şehrimizde ağırladık. Etkinlikleri farklı noktalara taşıyarak şiirin ruhunu şehrin ruhuna katmayı arzuladık. Desteklerini esirgemeyen Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyor, yeni kültür sanat sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “2001 yılından bu yana gerçekleşen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nın ilçemizde gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Yeşili, mavisi ve tüm renkleriyle nadide bir güzelliğe sahip Sapanca’mız bu yıl da şiire ve şiirseverlere ev sahipliği yaptı. Gücünü insandan, sevgiden, doğadan ve benzeri güzelliklerden alan şiirlerin Sapanca’dan ülkemize ve tüm dünyaya sevgi ve birliktelik dolu mesajlar taşımasını ümit ediyorum. Seneye 20’inci Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nda görüşme ümidimi yineliyor, hayırlı akşamlar diliyorum” diye konuştu.

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, “İnsanları rehabilite eden, iyileştiren ne diye sorulsa sanat denir. Şiir de bu sanat dallarından biridir. Kıymetini bilmemiz gerekir. İnşallah yeni nesil şairler de ülkemizde yetişecektir. Katılım gösteren tüm şairlerimize teşekkür ediyor, programın keyifli olmasını diliyorum. 20’nci Ulusla arası Sapanca Şiir Akşamları’nda buluşmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

SAKARYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

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