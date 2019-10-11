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SUBÜ ile Toyota eğitim ve Ar-Ge’de anlaştı

İHA

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Toyota Otomotiv arasında imzalanan iş birliği protokolüyle SUBÜ akademisyenleri ve öğrencileri Toyota ArGe merkezlerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

SUBÜ ile Toyota eğitim ve Ar-Ge’de anlaştı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Toyota Otomotiv arasında imzalanan iş birliği protokolüyle SUBÜ akademisyenleri ve öğrencileri Toyota ArGe merkezlerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Toyota Otomotiv arasında işbirliği protokolü imzalandı. SUBÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen protokol programına Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, Genel Müdür Çağatay Baksi, Müdür Yardımcıları Şebnem Erkazancı ve Oğuz Aydın katıldı. Protokol, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri ile Toyota Otomotiv arasındaki iş birliklerini kapsayacak. Protokol ile SUBÜ öğrencileri +1 uygulamalı eğitimlerini, stajlarını ve akademik çalışmalarını Toyota Otomotiv’de yapabilecek.
Toyota Otomotiv ile imzalanan işbirliği protokolü ile ilgili görüşlerini aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Uygulamalı eğitim misyonuyla kurulan bir üniversiteyiz. Bu anlamda öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Üniversitesanayi iş birlikleri ile de öğrencilerimizi tam zamanlı bir dönem iş yeri uygulamasına gönderiyoruz. Bunun yanında uygulamalı ArGe yapılmasını da önemsiyoruz. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin de sektörün sorunlarına çözüm üreten çalışmalar yapmasını istiyoruz. Tüm bu uygulamaları da kapsayacak şekilde Toyota Otomotiv ile iş birliği protokolü imzalamış bulunuyoruz. Protokol ile hem sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de öğrencilerimiz sahaya inerek kendilerini geliştirme fırsatını elde edecekler. Toyota Otomotiv yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk ise “Biz gençlerimizi ve onların yetişmelerini önemsiyoruz. Onların yetişmeleri için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki azimli bir çaba içerisinde olsunlar. Bu protokol ile ArGe imkanlarımızı da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize açıyor, onların özveri ile çalışmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

SAKARYA

11 Ekim 2019 Cuma

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