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Kızılay, ihtiyaç sahibi bin 650 aileye kıyma ve kuşbaşı yardımı yaptı Kızılay Sakarya Şube Başkanı ...

İHA

Türk Kızılayı, 2019 yılında bağışlanan etleri konserveler halinde Sakarya'da tespit edilen ihtiyaç sahipleri ailelere dağıttı. Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk etapta bin 650 aileye ulaşmış olacağız" dedi.

Kızılay, ihtiyaç sahibi bin 650 aileye kıyma ve kuşbaşı yardımı yaptı Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki: "İlk etapta bin 650 aileye ulaşmış olacağız"

Türk Kızılayı, 2019 yılında bağışlanan etleri konserveler halinde Sakarya'da tespit edilen ihtiyaç sahipleri ailelere dağıttı. Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk etapta bin 650 aileye ulaşmış olacağız" dedi.
Kızılay, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. 2019 yılında yurtiçi bağışlanan kurban etlerinden yapılan ülke genelinde dağıtımına devam eden Türk Kızılayı Sakarya Şubesi, tamamı ihtiyaç sahiplerinden oluşan Adapazarı ilçesine bağlı Vakıfkent evlerinde kıyma ve kuşbaşı konserve dağıtımı yaptı. İlk etapta bin 650 aileye dağıtım yapıldı.

İlk parti gelen adet 3 bin 300 adet
Sakarya'ya gelen ilk etap kıyma ve kuşbaşı konservelerin 3 bin 300 adet olduğunu belirten Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, "Sadece Kızılay’a özgü olan ‘Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ sloganıyla bir Kurban Bağış Kampanyası başlatıyoruz her yıl. Bugün de inşallah bu kurban bağışlarında almış olduğumuz hisselerin dağıtımıyla ilgili bir program gerçekleştiriyoruz. 151 yıldır nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek gayretiyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında faaliyetler yürüten Kızılay’ın yine burada bir yardım faaliyetiyle baş başayız. Sadece Kızılay’a özgü olan ve Kızılay modeli dediğimiz kıyma ve konserve olarak yapmış olduğumuz etlerimizi tamamı ihtiyaç sahibi olan ailelerimize dağıtım programındayız. 2019 yılı içerisinde toplam 181 bin hisse kurban bağışı aldık bunun 70 bin adedi yurtiçi hisse bedeliydi. İnşallah bununla alakalı da şuanda entegre tesislerimizde yapılmış olan kıyma ve konservelerimizi ihtiyaç sahiplerimize dağıtıyoruz. Bugün burada yapmış olduğumuz faaliyet içerisinde aynı zamanda Genç Kızılay Gönüllülerimiz de bulunmakta. Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatımız var. Genel Başkanımız olmak üzere aynı zamanda gönüllülerimiz ve yöneticilerimiz ile birlikte orada PKK zulmünden kurtarılmış olan bölgelerde yardım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Biz burada bu faaliyeti yürütürken o bölgede yine yardım faaliyetlerinde bulunulması Kızılay'ımızın hem güçlendiğini hem de operasyon faaliyetini çok daha etkin bir hale geldiğinin göstergesidir. Şimdi ilk parti gelen adedimiz 3 bin 300 adet. Buda şu demek; her aileye 2 şer tane veriyoruz yani bin 650 aileye ilk etapta ulaşmış olacağız" dedi.

Tüm illerde yaygınlaşacak
Tiryaki, "Biz hem yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine hem de herhangi bir afet anında olası bir olayda acil müdahale edebilmek adına depolarımızda her zaman için stok bulunduruyoruz. Özellikle afet anı için bu yıl ilk defa 5’er ve 10’ar kiloluk konserveler halinde yine depolarımızda mevcut olacak. Buradan sonra yine Çorum, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır şeklinde pilot illerimiz var. İlk etapta planlanan 16 ilimizi akabinde de hızlı bir şekilde bütün illerimizde yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.

SAKARYA

11 Ekim 2019 Cuma

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