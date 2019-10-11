SAÜDAK Gönülleri sertifikalarını aldı

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK) gönüllüleri, tamamladıkları ilk yardımcı ve hafif arama kurtarma eğitimi sertifikalarını Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’dan aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın makamında gerçekleşen belge törenine SAÜDAK Başkanı Doç. Dr. Şaban Köktürk, Sivil Savunma Uzmanı Mesut Oktay ve belge almaya hak kazanan SAÜDAK gönüllüleri katıldı. Yaşanan son İstanbul depreminden sonra SAÜDAK gibi oluşumların öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Rektör Savaşan, gönüllüleri eğitimlerde gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Düzenlenen eğitimler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren SAÜDAK Başkanı Doç. Dr. Şaban Köktürk, SAÜDAK’ın her geçen gün gönüllü sayısının artmaya devam ettiğini, gönüllülerin eğitimlerine devam edeceklerini, AFAD başta olmak üzere Kızılay ve yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle işbirliğine çok önem verdiklerini belirtti.

Sivil Savunma Uzmanı Mesut Oktay ise Rektörlüğün tüm birimlerinin desteklerini hissettiklerini, bu oluşumun bölge üniversitelerdeki oluşumlarla paylaşıma geçeceğini, SAÜDAK"ın amacının "Güvenli Üniversite, Güvenli Kampüs" oluşumuna katkı sağlamak olduğunu ve öğrenci topluluklarının bu oluşumun önemli bir unsuru olacağını ifade etti.

SAKARYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

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