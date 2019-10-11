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Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

İHA

Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.

Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.
Fikir İle Gelecek Topluluğunun (FİG) tanışma toplantısı da önceki gün SAÜ Hukuk Fakültesinde yapıldı. Topluluğun tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan FİG Akademik Başkanı ve Sosyal Hizmet Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özden Güneş, “İnanıyorum ki yeni yönetimimizde yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla ve sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yapacağımız faaliyetlerin çok yönde önemi var aslında” dedi.

SAKARYA

11 Ekim 2019 Cuma

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