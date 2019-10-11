Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.

Fikir İle Gelecek Topluluğunun (FİG) tanışma toplantısı da önceki gün SAÜ Hukuk Fakültesinde yapıldı. Topluluğun tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan FİG Akademik Başkanı ve Sosyal Hizmet Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özden Güneş, “İnanıyorum ki yeni yönetimimizde yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla ve sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yapacağımız faaliyetlerin çok yönde önemi var aslında” dedi.

SAKARYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.