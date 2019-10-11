At arabası dereye uçtu: 1’i ağır 2 yaralı

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde at arabasının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, 16.50 sıralarında Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atın ürkmesi sonucu at arabası yoldan çıkarak mahallede bulunan dereye uçtu. Kazada F.S. hafif yaralanırken R.S. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde kalbi duran R.S. sağlık ekiplerince tekrar hayata döndürüldü. Yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından iki yaralı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SAKARYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

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