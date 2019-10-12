SAÜEAH’da yoğun bakım yatak sayısı 150’ye yükseldi

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SAÜEAH yoğun bakımda yatak sayısı 150’ye yükseltildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) bünyesinde Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan çalışma ile 7 yatak daha eklendi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, 20 yatakla hizmet veren SAÜEAH Koroner Yoğun Bakım Ünitesinin 27 yatakla hizmet vermeye başladığını belirterek, açılan yeni yoğun bakım yataklarıyla birlikte SAÜEAH’da yoğun bakım yatak sayısının 150’ye yükseldiğini kaydetti. İl Müdürü Öğütlü yaptığı açıklamada, “Biz buna rağmen yine de imkanlar dahilinde fırsat buldukça hem SAÜEAH’da hem de diğer hastanelerimizde Yoğun bakım alanları ve ilave yatakları artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde açılan 7 yatağımızda vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

SAKARYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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