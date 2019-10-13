50'nci evlilik yıl dönümünde tekrar düğün yaptılar

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- ADAPAZARI'nda evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü düğün salonunda yapılan düğünle kutlayan Turnuk çifti, yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

Tığcılar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk sahibi Şefika (70) ve Naci Turnuk (72) çifti, 50'nci evlilik yıl dönümünde düğün yaparak aşklarını tazeledi. Adapazarı'nda bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Turnuk çifti pasta kesip, oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi.

70 yaşında tekrar gelinliğini giyen Şefika Turnuk, "Türkiye'de böyle güzelliklerin olacağına ve devam edeceğine inanıyorum. Bir başlangıç yaptım diyorum" dedi.



SAKARYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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