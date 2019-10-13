Sağlık konferanslarında yüz cerrahisi konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sağlık konferanslarında bu kez ‘Yüz Cerrahisi Botoks ve Dolgular’ konuşulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Yüz Cerrahisi Botoks ve Dolgular’ konulu konferans katılımcılar ile buluşacak. 15 Ekim Salı günü AKM’de gerçekleştirilecek programa Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, “15 Ekim Salı günü saat 14.30’da AKM’de gerçekleştirilecek ‘Yüz Cerrahisi Botoks ve Dolgular’ konulu konferansımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.
SAKARYA
13 Ekim 2019 Pazar
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