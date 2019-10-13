Yeni hafta söyleşi ve imza günüyle başlıyor

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Her Şey Anını Bekler’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek.
Yazar Ömer Sevinçgül’ün kaleme aldığı ‘Her Şey Anını Bekler’isimli eser iki farklı yerde konuşulacak. İlk olarak saat 14.00’da Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek olan Ömer Sevinçgül, saat 18.00’da Faik Baysal Kütüphanesi’nde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yazar Ömer Sevinçgül’ün ‘Her Şey Anını Bekler’ isimli kitabının konuşulacağı söyleşi ve imza günü etkinliğimize tüm kültür sanat dostlarımız davetlidir” denildi.
SAKARYA
13 Ekim 2019 Pazar
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