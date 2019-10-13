Turizm öğrencilerine yönelik tanıtım gezileri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından SUBÜ’nün ilgili bölümlerini kazanarak şehre gelen öğrencilere yönelik tanıtım gezileri başladı.

Bu kapsamda SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği Bölümleriyle Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nun Aşçılık, Animasyon, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinden toplam 160 öğrenciye şehrin kuzey bölgesindeki doğal güzelliklerine gezi düzenlendi. Poyrazlar Gölü, Acarlar Longozu, Maden Deresi, Kocaali Bahçem Park ve Karasu Sahil Park’ı gezen öğrenciler şehrin kuzeyindeki tabiat harikası doğal güzellikleri yakından görmüş oldular.

Tanıtım gezileri ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz SUBÜ’nün ilgili bölümlerini kazanarak şehrimize gelen öğrencilere yönelik turizm ve tanıtım gezilerimiz başladı. Şehrimizi daha yakından tanımaları, şehrimiz hakkında bilgi sahibi olmaları ve şehrimizin doğal güzelliklerini daha yakında inceleme şansı elde etmelerini için düzenlediğimiz tanıtım gezilerimize, SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği Bölümleriyle Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nun Aşçılık, Animasyon, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinden toplam 160 öğrenciyi kuzey bölgelerimizdeki doğal güzelliklerimize yolculuk yaptırarak başladık. Kuzey bölgemizdeki tabiat harikası doğal güzelliklerimiz Poyrazlar Gölü, Acarlar Longozu, Maden Deresi ile Kocaali Bahçem Park ve Karasu Sahil Park’ı gezen ‘Yarının Turizm Elçileri’ burada ilgili yerler hakkında hem detaylı bilgilere sahip oldular hem de yakından inceleme şansı elde ettiler. Şehrin kuzey bölgesi ile başladığımız tanıtım gezilerimize ileri tarihlerde güney bölgesi gezileri ile devam edeceğimizi belirterek şehrimizin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tanıtım gezisine katılan ve Sivas'tan şehrimize turizm eğitimi için gelen Anıl Yücepur, “Göl ve denizi özellikle çok seviyorum. Her ikisi de Sakarya'da mevcut. Karasu’da ve Kocaali'de mavi bayraklı sahillerin olduğunu öğrendim, bu ülkemiz turizmi için de çok değerli. Sakarya turizm açısından çok yönlü bir şehir, Sakarya'yı sevdim” derken; Kazakistanlı turizm öğrencisi Togzhan Amankeldi ise, “Sakarya çok güzel bir şehir. Acarlar Longozu ise bambaşka masaldaymışsınız gibi bir atmosfere sahip, ahşap yürüyüş yolundan ilerleyip değişik kuş sesleri arasında tabiatın bu harikasını keşfetme fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı. Irak’tan Sakarya’ya turizm eğitimi almak için gelen Yousif Alkateeb, “Sakarya’nın yeşil dokusu hemen göze çarpıyor. Ancak bu geziler sayesinde doğal güzellikleri yerinde görme şansımız oldu. Bu güzellikler herkes tarafından keşfedilmeli” diye konuştu.

SAKARYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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