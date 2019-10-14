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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Pakistan’ın Iqra Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Iqra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan, iki üniversitenin eğitim alanında işbirliğine yönelik bir protokol imzaladı. Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza töreninde SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da hazır bulundu.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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