SAÜ'de öğrenciler havacılık sektörü anlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından “Be The Captain” adlı havacılık semineri düzenlendi.

SAÜ Mühendislik Fakültesi Kongre Salonunda gerçekleşen seminere YöneticiPilot Erkan Özmeriç konuşmacı olarak katıldı. Özmeriç, seminerde havacılık ve pilotluk hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Daha önce pilot olarak çalıştığını ancak şu anda Amerika’da bir havacılık okulunda yöneticilik yaptığını ve eğitim verdiğini belirten Özmeriç, öğrencilere havacılık sektörünü anlattı. Bu sektörde kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özmeriç, havacılık okulu tercihi yapılırken okulun geçmişte yaşamış olabileceği sorunların göz önünde bulundurulması gerektiğini, dolayısıyla okulun geçmişinin araştırılmasının doğru olacağını söyledi.

Pilotluk mesleğinin avantajlarından bahseden Özmeriç, “Pilotluk zor, havalı ve güzel bir meslek. Dünyayı gezen bir meslek. Ekonomik geliri iyi, bazı avantajları var ama dezavantajları da var” dedi.

Özmeriç, sunumunun devamında öğrencilere havacılık alanında okul ve iş olanaklarından bahsetti.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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