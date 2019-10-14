SUBÜ öğrencileri Gastronomi Yarışması'ndan madalya ile döndü

Makedonya’da gerçekleştirilen 4’üncü Uluslararası Gastronomi Yarışması’ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 3 Gümüş Madalya ile döndü.

4’üncü Uluslararası Gastronomi Yarışması (The Fourth International Gastronomy Competition) GastroMak yarışmalarından güzel haberler geldi. Makedonya’da gerçekleştirilen yarışmalarda aralarında İtalya, Amerika gibi ülkelerin de bulunduğu 10 farklı ülkeden yüzlerce yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Türkiye’den de 5 üniversitenin katıldığı yarışmalarda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencisi Şevval Yiğit 2 gümüş madalya, Turizm Fakültesi öğrencisi İrem Karahan da bir gümüş madalya aldı. 10 kategori olarak belirlenen yarışmalarda Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencisi Aşçılık Programı 2’nci Sınıf öğrencisi Şevval Yiğit “Modern Ulusal Tabak ve Sıcak Et Tabağı” kategorisinde, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2’nci Sınıf öğrencisi İrem Karahan da “Tavuk Yemekleri” kategorisinde gümüş madalya ile ödüllendirildiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gastronominin turizm sektöründe önemli bir yer edindiğini vurguladığı konuşmasında, “Artık turizmde hatırı sayılı bir alan olan Gastronomi’ye de yoğunlaşmamız gerekiyor. Sakarya’nın zengin kültürel birikimini, zengin mutfağını öne çıkartacak çalışmalara ihtiyaç var. Biz üniversite olarak bu alanla da özellikle ilgileniyoruz. Öğrencilerimizin edindiği başarılar Sakarya’nın Gastronomi’ye olan ilgisini artık daha da fazla arttıracaktır. Öğrencilerimizi kutluyorum, uluslararası bir yarışmada ülkemizi ve şehrimizi onurlandırdılar. Hem Turizm Fakültemizi hem de Turizm Meslek Yüksekokulumuzu tebrik ediyorum. Tüm birimlerimizle, şehirle birlikte daha da güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü birlikte güçlüyüz. Öğrencilerimizin eğitimlerine yönelik gerçekleştirilecek tüm iş birlikleri, şehrimize, ülkemize katkı olarak geri dönmektedir” dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık öğrencilerinin madalya başarıları ile gurur duyduklarını belirttiği açıklamasında eğitimlerin daha verimli hale gelmesi için mutfak oluşumuna ihtiyaç duyduklarını belirtti. Dekan Sarıışık Rektörlüğün desteğiyle başlatılan girişimlere ilgili kurumların ve sektörün katkı vermesini beklediklerini söyledi. Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal da üniversite olarak edinilen başarıdan mutlu olduklarını belirterek, öğrencilere ve emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. Öğrencilerle birlikte Makedonya’da bulunan Öğr. Gör. Evrim Karaca da öğrencilerin elde ettiği başarılardan dolayı mutlu olduklarını, hünerli öğrencilerini kutladığını belirtti.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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