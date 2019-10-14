Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun desteklediği Hendekli sanatçı Macide Temiz, ilk kişisel resim sergisiyle, ‘Solo Exhıbıtıon’ sanatseverlerin karşısına çıktı.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsünde sanat hayatını sürdüren Macide Temiz, ilk kişisel resim sergisini Hendek Belediyesi nikah salonu fuaye alanında beğeniye sundu. Birçok eserin yer aldığı sergi yoğun katılımla açıldı. Açılışa Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Belediye Meclis üyesi Nigar Görüm, BBP İlçe Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatseverler, birçok ressam ve birbirinden seçkin konuklar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, Macide Temiz’i tebrik ederek, “Hendek sanatın ve sanatçının yanında olacaktır. Hendekli bütün değerlerimize sahip çıkacağız. Her alanda farkını gösteren bir Hendek var. Bu güzel eserleri şehrimizde sergileyen Macide Temiz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Macide temiz ise kendisine destek veren Babaoğlu’na teşekkür ederek, büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından verilen kokteylde sanatseverler sergiyi gezerek birbirinden güzel eserleri inceleme fırsatı buldu. Bu arada serginin hafta boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.