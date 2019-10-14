Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı, 6 gündem maddesini görüşmek üzere 16 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.

Hendek Belediye meclis toplantı salonunda yapılacak olan Ekim ayı olağanüstü meclisine, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Olağanüstü meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.