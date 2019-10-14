SAÜEAH’ta yoğun bakımda müzik terapi uygulaması başladı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Kara öncülüğünde yoğun bakımda hastalara ney eşliğinde müzikle terapi yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi Yüsra Güçlü her Cuma Koroner Yoğun Bakımda yatan hastalara ney dinletisi gerçekleştiriyor. Müzikle terapi uygulamasının kullanılması pahalı olmayan doğal bir girişim olduğunu dile getiren Doç. Dr. İbrahim Kara, “Müzikle terapi uygulaması kolay, yan etkileri olmayan ve fiziksel, psikolojik, sosyal, emosyonel ve manevi iyileşmede etkin bir role sahiptir. Bu nedenle yoğun bakım hastalarında ağrı ve anksiyete yönetiminde müzik terapinin farmakolojik yöntemler ile kombine edilmesi önemlidir” dedi.

Koroner Yoğun Bakımda gerçekleştirilen müzik terapisinin ilk gününe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar ile hastane idarecileri de katılarak destek verdi.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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