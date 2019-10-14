Akyazı MYO öğrencileri ‘Woodtech’ fuarında

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu öğrencileri TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 32’nci Uluslararası “Woodtech” fuarına katıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Tasarım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, “Yeni ürünler, teknolojik gelişmeler, inovatif çözümler, endüstri 4.0. uygulamaları ve temsilcilerle yaptığımız ufuk açıcı sohbetlerle şahsım ve öğrencilerim fuardan olabildiğince istifade ettik. Öğrencilerimiz bu fuarlar sayesinde derslerde aldıkları teorik eğitimleri pekiştiriyor, alanlarında birçok kurum ve temsilcilerle de tanışma fırsatını elde ediyor. Fuara katılmamızda destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a, Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol’a ve eşlik eden tüm öğrencilerime teşekkür ederim” dedi.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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