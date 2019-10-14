Serdivan Fikir ve Sanat Akedemisi’nde yeni dönem başladı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, yeni dönemin açılışını “Sanata Hayat Verenler” programıyla gerçekleştirdi.

Program kapsamında; tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda bendir enstrümanındaki ustalığıyla da gönüllerde yer edinen Nezih Uzel, eserleriyle birlikte anıldı.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği anma programında; 2012 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçının hatıralarını Hüseyin Top ve Yüksel Gölpınarlı katılımcılarla paylaşırken, unutulmaz eserleri de Abdullah Uysal, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Doğan Dikmen, Erhan Bayram, Gökhan Çağlı, Bülent Özbek ve Cüneyt Bayraktar tarafından icra edildi.

Akademi misafirlerine eşsiz bir dinleti ziyafeti sunarak kulakların adeta pasını silen sanatçılar, özellikle programın ikinci bölümünde yer alan ve 3. Selim’in tertip ettiği Suzidilara Mevlevi Ayini ile büyük beğeni topladılar. Programı tertip eden sanatçılara ve katılım gösteren tüm misafirlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Akademi yetkilileri, dönem kapsamında kültür ve sanat çalışmalarına yeni programlar eşliğinde devam edileceğini belirtti.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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