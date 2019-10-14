Başkan Yüce Geyve’de incelemelerde bulundu

Geyve’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, asfalt ve Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kısa süre önce yenileme çalışmalarının başladığı Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen ve gelinen noktaya ilişkin bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, daha sonra ise asfalt ekiplerinin Yörükler Mahallesi Ankara Caddesi’nde sürdürdüğü çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Yüce’ye Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, meclis üyeleri eşlik etti. İlçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür eden Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, birliktelikleriyle Geyve’nin yarınlarının daha güzel olacağını belirtti.

Geyve ziyaretinde değerlendirmelerini paylaşan Başkan Yüce, “Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde yenileyeceğimizi müjdelemiş, çalışmalarımızı başlatmıştık. Bin 300 metre uzunluğa sahip caddemizde ilk olarak kaldırımları yeniliyoruz. Ardından ise bölgenin dokusuna uygun dekoratif cadde aydınlatma direklerini inşa edeceğiz. SASKİ’nin daha önce altyapı çalışmalarını tamamladığı caddede rögar kapaklarını da yol kotuna getireceğiz. Ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah hızla tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun. Şehrimizin tamamına yayılan bir anlayışla güzergahları yeniliyor, sağlıklı ve konforlu ulaşım için asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yama işlemlerinin yanı sıra planlanan program dahilinde mahallelerimizi yeniliyoruz. Yörükler mahallesine bağlı Ankara Caddesi’nde asfalt çalışmalarını tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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