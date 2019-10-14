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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Babaoğlu’ndan Barış Pınarı harekatına tam destek

İHA

Başkan Babaoğlu’ndan Barış Pınarı harekatına tam destek

Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Hendek Belediyesi hizmet binaları Türk bayraklarıyla donatıldı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Suriye’nin Kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Türk askerleri tarafından başlatılan, ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle belediye hizmet binası başta olmak üzere tüm birimleri Türk Bayrakları ile donattırdı. Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve geleceği adına yapılan bu operasyonun tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Rabbim memleketimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için mücadele eden yiğitlerimizi korusun, kollasın. Hainlere fırsat vermesin. Memleketimiz için olduğu kadar coğrafyanın geleceğini ilgilendiren bir barış harekatı yürütülüyor. Mehmetçik bugün yine barış, huzur ve insanlık için görev başındadır. Biz haklıyız. Kahraman askerlerimiz bu çapulcuların kökünü kurutacaktır. Bizde dualarımızla onların yanındayız. Şehitlerimize Allah rahmet diliyorum” dedi.

Babaoğlu’ndan tam destek
Başkan Babaoğlu sosyal medyadan yayımladığı destek mesajlarıyla da dikkat çekti. Babaoğlu mesajlarında, “Teoman'la Devlet, Metehan'la Ordu olmuşuz. Kürşad'la saray basıp, Alparslan'la Anadolu 'ya dolmuşuz. Ertuğrul'un otağında uyanıp, Osman'la yürüyüp, Fatih'le koşmuşuz. Yavuz'la namaza durup, Kanuni'yle kıtalarda coşmuşuz. Atatürk'le dünyaya kafa tutup Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşuz” , “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonuna kadar destek veriyorum. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, ayağınıza taş değdirmesin yolunuz açık olsun” ifadelerine yer verdi.

SAKARYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:47
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