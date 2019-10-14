Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

"Duyarlılıkların artması bu projenin en güçlü kazanımıydı"

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle F.A. ve S.Ç.'yi silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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