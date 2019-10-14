"Duyarlılıkların artması bu projenin en güçlü kazanımıydı"

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’da Barış Pınarı harekatına katılan askerler için fetih süresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatına” manevi destek olma adına Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Şehitliğinde imamlar ve Merkez İlçe Müftüleri birlikte Fetih suresi okundu. Gerçekleşen programa başta İl Müftüsü İhsan Açık olmak üzere, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Fetih süresi sonunda askerler için bol bol dua edildi.

SAKARYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.