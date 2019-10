Offroad heyecanı hafta sonu Adapazarı’nda yaşanacak

Adapazarı Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 2019 Türkiye Offroad Şampiyonası 4’üncü ayak yarışlarının heyecanı 1920 Ekim tarihlerinde Korucuk Mahallesinde yaşanacak.

2019 Türkiye Offroad Şampiyonası 4’üncü ayak yarışları Adapazarı Belediyesi ana sponsorluğunda 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 12.30’da ve 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 11.00’da Korucuk Mahallesi Vakıfkent TOKİ İlkokulu arkası mevkiinde start alacak. Şampiyona için düzenlenen basın toplantısına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka, Türkiye Offroad Şampiyonası Yarışma Direktörü Şemsettin Erdoğan ile 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Balan ve ekibi katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Balan, Offroad tutkunlarını adrenalin dolu etabın bekliyor olduğunu dile getirerek, “Şampiyonaya hazırız ve Adapazarı’mızda şampiyonluğu göğüslemek istiyoruz” derken şampiyona direktörü Şemsettin Erdoğan, “Türkiye’nin en iddialı yarışmasında tüm yurttan katılım sağlayacak 27 araç ve 54 sporcunun, adrenalini yüksek, temposu hızlı ve bir o kadar da güvenli yarışmasını sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve Başkan Yardımcımız Fatih Çelikel’e başta olmak üzere destek veren kurum ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka ise Adapazarı’nın ulusal ve önemli bir organizasyona ev sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Seyir keyfi oldukça yüksek ve çok sayıda tutkunu olan Offroad şampiyonasına Adapazarı’mız en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır. Ciddi katkıları olan Adapazarı Belediyemize Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve Başkan Yardımcımız Fatih Çelikel’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Şampiyonası’nın Adapazarı’nda olmasından heyecan duyduklarını belirten Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ise, “Çok kıymetli başkanımızın destekleriyle Adapazarı’mızda sporun her dalında önemli aşamalar kaydetmek için çaba gösteriyoruz. Offroad Şampiyonası’na da ev sahibi olmak heyecan verici. İlgi için teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önemli bir spor organizasyonunun Adapazarı’nda gerçekleşeceğini vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mıza katkı verecek her çalışmada yer almak istiyoruz. Amatör spor kulüplerimize destek olduk ve şimdi de Türkiye Offroad Şampiyonası için her detayda elimizden gelen katkıyı sağladık. 1920 Ekim tarihlerinde Adapazarı’mızda heyecan dolu bir yarış olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Spora ve sporcuya elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

