G-FAST 2020 girişimci atölyesi için başvurular başladı

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Sakarya Üniversitesi Teknokent tarafından düzenlenen GFAST Girişimci Atölyesi programına başvurular başladı.

Yılda bir düzenlenen GFAST (Girişimci Hızlandırma Programı), ‘yaparak öğrenme’ sürecine hızlı bir geçiş sağlamayı hedefliyor. İş fikri sahibi girişimci adaylar, büyük finalde yatırımcılar ile buluşup, hayalini gerçekleştirebilecek. Katılımcılara iş modeli oluşturma, iş planı hazırlama, şirketleşme, muafiyetler, teşvikler ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler vermeyi amaçlayan programa başvurular, 7 Ekim25 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak.

SAKARYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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