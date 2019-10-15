Dünya Şampiyonu’na memleketinde coşkulu karşılama

Gürcistan’da düzenlenen Veteranlar Dünya Şampiyonasında birinci olan Abdulhamit Altun, memleketi Akyazı’da coşkuyla karşılandı.

Abdulhamit Altun Gürcistan Tiflis’te yapılan Veteranlar Dünya Şampiyonasında ilk turda Gürcü, ikinci turda Rus, üçüncü turda ise Moğol rakiplerini yenerek finale yükselmiş finalde ise İranlı rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Abdulhamit Altun için memleketi Akyazı’da tören düzenlendi. Ormanköy’de ailesi ve yakınları tarafından davul, zurnayla karşılanan Altun, konvoy eşliğinde Akyazı’ya geldi.

Oluşturulan konvoyla ilçe merkezinde tur atan Altun, daha sonra Akyazı Belediyesi’ne geçti. Dünya Şampiyonu’nu burada Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 25. dönem milletvekili, Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci tarafından karşılandı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Böyle Milli duygularımızın yoğun olduğu bu günlerde terör örgütü ile mücadele eden ordumuz Suriye’de, Abdulhamit Altun kardeşimiz Tiflis’te Milli takımımız Fransa’da hepimizin gururu oldular. Hem şahsım adına, hem Akyazı adına hem de Türkiye adına Abdulhamit kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Gürcistan Tiflis Veteranlar Dünya Şampiyonu Abdulhamit Altun ise, “Şu anda çok zor günler geçiriyoruz. Barış Harekatı’ndaki Mehmetçiklerimiz savaşıyor Allah onların ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu madalyamız oradaki tüm Mehmetçiklerimize armağan olsun” diye konuştu.

Akyazı Belediyesi’ndeki karşılama töreninde Başkan Bilal Soykan sporcuya altın takarak ödüllendirdi. Daha sonra Altun, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’i, Akyazı Ticaret Odası Başkanı A. Şener Bayraktar’ı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’e ziyarette bulundu.

SAKARYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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