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5. Golden Pumpkin kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

5. Golden Pumpkin kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

SAÜ’de düzenlenen 5. Golden Pumpkin kısa filmi yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla “5. Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması” ödül töreni düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda yapılan törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, BİK Sakarya Şube Başkanı Engin Kaşdaş, SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, RATED Başkanı Remzi Adıyaman ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kültürel ve sanatsal çalışmalara desteğimiz sürecek
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında yarışmada emeği geçen bütün öğrencileri ve akademisyenleri tebrik etti. Kısa sürede uluslararası hale gelen ve gelenekselleşen yarışmanın kendilerine mutluluk verdiğini belirten Yüce, kültürel ve sanatsal çalışmalara desteklerinin süreceğini söyledi. Başkan Yüce, “Bu gibi yarışmalar, bir şehrin sosyal ve kültürel dokusunun oluşmasında önemli rol oynar. Şehrimizin tanıtımı açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm film yarışmaları aynı zamanda kültürel bir boşluğu da doldurur. Sakarya’nın gerek ulusal gerek uluslararası camiada kültürel faaliyetleriyle ön plana çıkmasından gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz her zaman Sakarya’mızın tanınırlığını artıracak projelere destek vermeye devam edecek. Birçok film arasından özenle seçilerek finale kalan yönetmenlerimizi kutluyorum. İleride ülkemiz için önemli yönetmenler arasına girebileceğinize inanıyorum. Kısa filmler bize farklı bakış açılarını, yeni kamera tekniklerini, deneysel çalışmaları sunar. Sinemanın gelişimi için çok önemli rol üstlenir. Kendimizle olan yolculuğumuzu beyaz perdede gözlerimizin önüne serer” ifadelerini kullandı.

Üniversiteleri zenginleştiren faaliyetler
Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan da konuşmasında araştırma, geliştirme ve topluma hizmet gibi faaliyetlerin de üniversiteleri zenginleştiren eğitim faaliyetleri arasında olduğunu söyledi. Rektör Savaşan, “Ancak Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması gibi kültür ve sanat etkinlikleri, özellikle bu işe yeni adım atmaya çalışan gençlerin desteklenmesi anlamında büyük bir önem taşımaktadır. Sunduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve bu işin mutfağında olan İletişim Fakültesinin değerli Dekanı ve öğretim üyelerine teşekkürleri sunarım” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından 156 kısa film arasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 5. Golden Pumpkin Kısa Film Yarışmasında birinci olan ‘Avarya’ adlı kısa filmiyle Yönetmen Gökalp Gönen‘e ödülünü Başkan Ekrem Yüce takdim etti. Yarışma ikincisi ‘Mavi Kelebek’ filmiyle Yönetmen Okan Erünsal ödülünü Rektör Savaşan’dan, üçüncü olan ‘Mahallenin Bazı Kedileri’ filmiyle Yönetmen Emre Sefer ödülünü TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’dan aldı. Jüri Özel Ödülünü ise ‘Kar Zamanı’ filmiyle Yönetmen Cevahir Çokbilir kazandı.

SAKARYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
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