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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüce, MTTB heyetiyle bir araya geldi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği heyeti ile bir araya geldi.

Başkan Yüce, MTTB heyetiyle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği heyeti ile bir araya geldi.
Erzurum mezunları Muhammed Karaoğmanoğlu, Hüseyin Selçuk, Salih Akverdi ile beraberindekileri Sakarya’da ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’ya ilişkin bilgiler paylaştı. Programa Vali Ahmet Hamdi Nayir da katıldı. Ormanpark’ta başlayan programlar Sakarya Park’ta son buldu. Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın külterel zenginliği, doğal güzellikleri ile çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, “Çok şükür şehrimiz doğanın tüm güzelliklerini içerisinde barındırıyor. Gölü, nehri, denizi, yaylaları, ovaları, şelaleleri, dereleri, longozu ile Sakarya bir başka. Mavi ile yeşilin buluşma noktası, kültürel çeşitliliğin ortak paydasıdır. İnşallah bizde güzel şehrimizi geleceğe taşımak, doğayı ve insanımızı merkeze alarak projeler hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri de güzel şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Sizleri her zaman şehrimize bekliyoruz” dedi.

Ulaşımda adımlar milat olacak
Projelere ilişkin çalışmalara açıklamalarında yer veren Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz için ilk günden bu yana yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. İhtiyaç ve talepleri belirliyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ulaşımda tarihi hamleler için süreci başlattık. Raylı sistemler ve nostaljik tramvay için incelemeler yapıyoruz. İnşallah bu alanda farklı bir modeli hayata geçireceğiz. Sakarya Nehri ile şehrimizi bütünleştirecek rekreasyon projesi için de ön çalışmaları başlattık. Sosyal yaşamın merkezi haline getireceğimiz proje Sakarya için özel bir konumda olacak” diye konuştu.

Sakarya’nın tarımı gelişecek
Tarım alanında Sakarya’nın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceklerini de dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Fidan A.Ş’nin kurulumunu gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızdan onayımızı aldık. Türkiye’nin en büyük fidan üretim merkezini Sakarya’ya kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. SERA A.Ş ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çikolata Fabrikası’nı Fiskobirlik iş birliğiyle hayata geçireceğiz. İnşallah her alanda Sakarya’ya yakışır hizmetler üretmenin gayreti içerisindeyiz. Tek derdimiz ve düşüncemiz milletimizi, memleketimizi yarar sağlayacak hizmetlerle buluşturmak, gösterilen desteğe layık olmak. Rabbim çalışmalarımızın tümünü hayırlı eylesin” diye konuştu.

Sorumluluk bilinci
Vali Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, “40 yılı aşkındır süren dostluklarınızın baki olmasını diliyorum. Sorumluluklarınızın hala devam ettiğini düşünen bireyler olarak faydalı işlerde bir araya geliyor, enerjinizi, zamanınızı, tecrübenizi memleket sevdasıyla yoğuruyorsunuz. Allah çalışmalarınızdan istifade edilmesini nasip etsin, inşallah karşılığını alacaksınız. Bu vesileyle Sakaryamıza hoş geldiniz diyor, hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi” şeklinde konuştu.

SAKARYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
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