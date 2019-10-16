Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesinde ilk kazma vuruldu

Erenler Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar ile Hacıoğlu Mahallesinde bulunan Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesinde yenileme çalışmalarına başlandı.

‘Hacıoğlu Caddesi’ olarak bilinen Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesinde yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce teknik ekipten bilgi aldı.

Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’nde başlayan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, vatandaşların taleplerini gerçekleştirmek adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hacıoğlu Mahallesi’nin en önemli ulaşım güzergâhı olan Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, “Yenileme çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatları, mevcut alanlarda yol genişletme çalışmaları ve tretuvar yenilemeleri ile caddenin tamamı asfaltlanarak cadde yeni yüzüne kavuşmuş olacak” dedi.



Yaşam kalitesi yükseliyor

Çalışmaların koordineli bir şekilde hızla devam edeceğini belirten Başkan Kılıç, “Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile başlatılan çalışmalarımız hız kaybetmeden devam edecek. Amacımız vatandaşlarımızın talep ve görüşleri doğrultusunda yaşam kalitesini yükselterek daha yaşanılır bir Erenler’i halkımızın hizmetine sunmak. Başlattığımız cadde yenileme çalışmasında bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyor, çalışmaların Erenler’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hacıoğlu mahallesinde yürütülen Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesinde başlatılan çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “Erenler Belediyemiz ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ve hemşehrilerimizin bizlere ilettiği talepler doğrultusunda ulaşımın yoğun olarak sağlandığı Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’ni vatandaşlarımıza yakışır hale getiriyoruz. Yenileme çalışmaları Erenler Belediyemiz’in iş birliğinde an itibari ile başladı. Çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimiz temiz, sağlıklı ve konforlu bir caddeye kavuşacak. Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi Erenler’in imamesidir. Caddemizde çalışmalar inşallah en kısa sürede tamamlanacak” şeklinde konuştu.

SAKARYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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