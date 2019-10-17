Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, sahte olduğu iddia edilen alkolden kullandıktan sonra fenalaşan Azerbaycan uyruklu bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca’da dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Abulfaz İsmayilov, bir süre sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki yapılan ilk müdahalesinin ardından İsmayilov, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sabaha kadar müşahede altında kalan yabancı uyruklu kişi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü üzerinde durulan İsmayilov’un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı araştırma neticesinde sahte alkolü satan Gürcistan uyruklu 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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